Кабмин одобрил создание в Украине Национального реестра доноров крови

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В Украине будет создан Национальный реестр доноров крови и ее компонентов.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял во время заседания 24 ноября.

Как отмечается, реестр доноров крови будет составлять часть электронной системы здравоохранения, в него будут вносить информацию о медицинском осмотре донора, допуске или отстранении от донации, совершенных донациях, а также возможных осложнениях, связанных с донорством.

В Министерстве здравоохранения отметили, что реестр поможет отслеживать движение донорской крови и компонентов крови от донора к реципиенту «от вены к вене».

«Учитываются результаты как медицинского осмотра доноров перед донацией, так и результаты тестирования крови на маркеры инфекций, передаваемых с кровью, определение групповой и резус-принадлежности и других иммуногематологических исследований, лабораторного контроля качества компонентов крови, разрешенных к использованию в лечебных целях, идентифицируя каждого реципиента и учитывая записи о возникновении неблагоприятных реакций и событий, связанных с трансфузией компонентов крови (гемонадзор)», — пояснили в Минздраве.

Кроме того, на основании данных о количестве донаций крови в реестре донорам будут предоставлять статус «Почетный донор Украины».

Кабмин также принял постановление о вручении нагрудного знака «Почетный донор Украины». Принимать решение о его выдаче будут руководители структурных подразделений по здравоохранению Киева и облгосадминистраций.

Для получения нагрудного знака «Почетный донор Украины» человек должен суммарно сдать 40 максимально допустимых доз крови или 60 максимально допустимых доз плазмы крови, или 40 максимально допустимых доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты или лейкоциты).

Сейчас максимально допустимая доза крови составляет 450 мл (без учета до 40 мл для тестирования), максимально допустимая доза плазмы — 800 мл (без 40 мл для тестирования), максимальная допустимая доза тромбоцитов, заготовленных методом афереза, — 200 мл.