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По версии словаря Collins, словом 2021 года стал «NFT»

Автор:
София Телишевская
Дата:

Death to Stock

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали «NFT» словом 2021 года. Полностью эта аббревиатура расшифровывается как non-fungible token «невзаимозаменяемый токен».

Специалисты отмечают, что за последние 12 месяцев «мы постоянно слышим в новостях и социальных медиа этот термин».

Словарь дает NFT такое определение — это уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации прав собственности на актив, например произведение искусства или предмет коллекционирования.

Составители словаря предполагают, что в ближайшее время в мире произойдет значительная цифровая революция, которая изменит культуру, отношения и способы ведения бизнеса. В шорт-лист слов года вошли также «металенная вселенная» и «крипта» — сокращение от криптовалюты.

Кроме «цифровых» слов в кратком списке есть:

К слову, Оксфордский словарь английского языка выбрал «vax» словом года, поскольку в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020 году.