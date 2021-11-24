По версии словаря Collins, словом 2021 года стал «NFT»

Новости

Death to Stock

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали «NFT» словом 2021 года. Полностью эта аббревиатура расшифровывается как non-fungible token «невзаимозаменяемый токен».

Специалисты отмечают, что за последние 12 месяцев «мы постоянно слышим в новостях и социальных медиа этот термин».

Словарь дает NFT такое определение — это уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации прав собственности на актив, например произведение искусства или предмет коллекционирования.

Составители словаря предполагают, что в ближайшее время в мире произойдет значительная цифровая революция, которая изменит культуру, отношения и способы ведения бизнеса. В шорт-лист слов года вошли также «металенная вселенная» и «крипта» — сокращение от криптовалюты.

Кроме «цифровых» слов в кратком списке есть:

double-vaxxed — прошедший оба этапа вакцинации;

hybrid-working – режим, когда сотрудники проводят в офисе только часть рабочего времени;

pingdemic — массовая невозможность ходить на работу из-за близкого контакта с зараженными, о котором сотрудники узнают с помощью рассылаемых специальными приложениями сообщений-пингов.

climate anxiety — климатическое беспокойство;

eopronoun — способ обращения к кому-то без использования имени во избежание традиционных гендерных маркеров;

regencycore – стиль одежды периода Регентства в Англии;

heugy — нечто большее не считающееся крутым или модным.

К слову, Оксфордский словарь английского языка выбрал «vax» словом года, поскольку в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020 году.