«Слуга народа» будет игнорировать телеканалы олигарха Ахметова «Украина» и «Украина 24»

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Фракция «Слуга народа» совместно решила игнорировать телеканалы олигарха Рината Ахметова «Украина 24» и «Украина», поскольку они «превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК 24» и «Олигарх».

Об этом сообщила представитель фракции Юлия Палийчук.

«Мы решили игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах проходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь добавила, что если олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, то они пересмотрят свое решение.

«В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и ради объективного информирования общества», — резюмировала Палийчук.

В целом фракция подчеркнула, что причиной такого решения стало «системное и намеренное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и яркие проявления той олигархической системы, с которой борется команда президента».