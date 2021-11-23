Штаб ООС заявил, что Javelin на Донбассе не использовали. Военные их опробовали на полигоне под Николаевом

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Штаб Операции объединенных сил опроверг сообщения о том, что вооруженные силы использовали противотанковые комплексы Javelin в бою.

Об этом начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил в комментарии «Украинской правде» 23 ноября.

По словам Мельничука, на сегодня на Донбассе противотанковые комплексы Javelin не использовались. Как только их используют, то, по его словам, украинцы сразу об этом узнают.

Вместе с тем Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий ВСУ Руслан Залужный 23 ноября сообщили, что на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области прошли занятия, где отработали новую тактику применения противотанковых комплексов Javelin и дронов Bayraktar в боевых условиях, а также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.

21 ноября главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмэн на своей странице в Twitter написал, что сведения о применении Javelin в бою он получил непосредственно от начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, у которого он брал интервью, когда Буданов приезжал в США с визитом. Кроме этого, 22 ноября глава подкомитета по оборонной промышленности комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил в Facebook, что украинские военные использовали Javelin во время ведения боя на Донбассе.