Forbes: Основатели стартапа Grammarly стали долларовыми миллиардерами. Теперь они самые богатые украинцы после Ахметова

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Grammarly

Два украинца-основателя сервиса Grammarly стали долларовыми миллиардерами после того, как капитализация компании выросла до $13 миллиардов.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, благодаря последнему раунду финансирования компания смогла привлечь инвестиций на $200 миллионов. Соответственно, состояние Максима Литвина и Алексея Шевченко оценивается в $4 миллиарда.

Сейчас у них примерно по 35% акций своей компании. Еще 22% акций принадлежит инвесторам, вложившимся в Grammarly во время раундов финансирования в 2019 и 2021 годах. Программисту Дмитрию Лидеру, помогавшему создавать сервис, принадлежит 1% акций.

В самой компании такие оценки Forbes опровергают, но никаких доказательств этому не предоставляют.

Если такие оценки верны, то это значит, что Литвин и Шевченко могут занять второе место в списке самых богатых украинцев. По рейтингу Forbes Украина за 2020 год, их состояние оценивалось в $260 миллионов. Первым тогда был Ринат Ахметов ($7,6 млрд), а вторым Виктор Пинчук ($2,5 млрд). Однако сами Литвин и Шевченко после успеха своего сервиса переехали в США и получают профильное образование в области MBA — магистра делового администрирования. Меняли ли они украинское гражданство — неизвестно.

Стартап Grammarly в 2009 году создали трое киевлян: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Сначала Шевченко и Литвин хотели разработать онлайн-сервис, который проверял бы произведения и рефераты студентов на плагиат. Сейчас это онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.