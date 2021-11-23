На Филиппинах умерла самая старая жительница планеты — она родилась еще в XIX веке

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City Government of Kabankalan / Facebook

На Филиппинах в городе Кабанкалан умерла Франциска Сусано — она считалась самым старым живым человеком на Филиппинах и в мире. Женщины не стало 22 ноября в возрасте 124 лет.

Об этом сообщает CNN Philippines.

Местное управление здравоохранения еще не определило причины смерти, ее проверят на ковид, однако симптомов не было.

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года, то есть до того как страна стала независимой от испанского владычества. Это был тот самый год, когда была изобретена ложка для мороженого, и когда итальянский изобретатель Гульельмо Маркони отправил первый в истории радиосигнал через море.

Она была последней живой женщиной, родившейся в XIX веке. Власти города сообщают, что официальная декларация Сусано как самого старого человека в мире в 124 года подтверждена Книгой рекордов Гиннесса.

В сентябре в Палату представителей внесли резолюцию с призывом предоставить Сусано денежный подарок в размере 1 миллиона фунтов стерлингов ($1,3 млн) в знак признания ее «монументального достижения» и помочь ей и ее семье, особенно во время пандемии. Однако резолюцию еще не рассмотрел комитет по делам пожилых людей.