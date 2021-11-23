Байден объявил о крупнейшей в истории США продаже нефти из стратегического резерва

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Президент Джо Байден заявил, что администрация США проведет крупнейшую в своей истории продажу нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на топливо в 2021 году.

Этот выпуск согласован между США, Индией, Китаем, Японией, Кореей и Великобританией, пишет CNN.

Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 миллионов баррелей. Из этого объема 32 миллиона придется на новые дополнительные продажи, а 18 миллионов будет реализовано в рамках уже существующих программ, операции по которым будут ускорены.

На середину ноября в стратегическом резерве США находилось 604,5 млн баррелей сырой нефти — минимальный объем с 2003 года.

«Американские потребители ощущают удар повышенных цен на топливо на заправках и своих счетах за отопление, равно как и американский бизнес, потому что предложение нефти не поспевает за спросом по мере того, как глобальная экономика выходит из пандемии», — говорится в релизе Белого дома.

Впрочем Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank, говорит, что высвобождение 50 млн баррелей из хранилищ может вызвать временное падение цен, но вероятность того, что это окажет долгосрочное понижающее влияние на цены, невелика.