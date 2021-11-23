В США разработали устройство, которое спасает от передозировки опиоидами

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Enrique Saldivar / Flickr

Ученые Вашингтонского университета разработали устройство, чтобы снизить количество смертей от передозировки наркотиками во время опиоидной эпидемии.

Прибор крепится к животу и сканирует состояние организма, когда он фиксирует передозировку, автоматически вводит в кровь налоксон, чтобы заблокировать действие опиатов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Как работает это устройство

В эту «разработку» входит коробочка с процессором, пластырь с акселерометром, батарея и инжектор. Когда у человека перестает в нормальном ритме подниматься живот во время дыхания, то сканеры расценивают это как передозировку опиатами [именно эти наркотики угнетают дыхательный центр мозга].

В этот момент устройство вводит под кожу иглу и вкалывает человеку налоксон, используемый в медицине при передозировке героином или другими опиатами.

В общей сложности ученые протестировали работу этого устройства на 25 наркозависимых добровольцах, проживающих в Ванкувере. Это исследование показало, что устройство работает с высокой точностью. Затем его протестировали на здоровых людях, которые умышленно задерживали дыхание, — через 15 секунд устройство делало им укол.

Несмотря на это, ученые уверены, что устройство сможет значительно уменьшить уровень смертности, если его использовать по назначению. Они признают, что масштабное «полевое» исследование могло бы показать лучшую эффективность.

Как в США возникла опиоидная эпидемия

В 1995 году компания Purdue Pharma выпустила на рынок рецептурный обезболивающий препарат OxyContin с действующим веществом оксикодоном, химически похожим на героин. Таблетки буквально через несколько лет стали лидерами на рынке и принесли Purdue $35 миллиардов. OxyContin запускался с агрессивной маркетинговой кампанией: внешняя и ТВ реклама со слоганом «Миллионы людей страдают от боли, а у нас есть решение». Медиков убеждали, что выписывать OxyContin следует не только при сильной боли, но и при менее острой, например, при артрите, боли в спине или при спортивных травмах.

В итоге к 2016 году не менее 11 миллионов американцев бесконтрольно принимали рецептурные опиоидные обезболивающие и ежегодно до 6% таких пациентов переходили на уличный героин. С 1999 по 2015 год количество смертей от передозировки выросло в пять раз — в 2019 году от этого погибли почти 50 тысяч человек. Опиоидную эпидемию называют «тяжелейшим кризисом» и «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».

Иски против Purdue начались в начале 2000-х. В 2003 году Управление по борьбе с наркотиками в составе Министерства юстиции США заявило, что агрессивный маркетинг, которые использовался для продвижения OxyContin, усугубил и без того непростую ситуацию со злоупотреблением опиоидными рецептурными препаратами. В 2006 году против Purdue впервые подали коллективный иск — в суд обратились сразу пять тысяч пациентов, ставших зависимыми от популярного обезболиващего OxyContin.