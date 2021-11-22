Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию и полностью отказалась от этого топлива
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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sarangib / pixabay
Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, полностью отказавшейся от угля. Она закрыла последнюю угольную электростанцию.
Об этом пишет Reuters.
На выходных закрыли электростанцию Pego, расположенную в 150 километрах от Лиссабона. По данным экологов, станция являлась вторым по величине источником вредных выбросов в атмосферу в Португалии.
Таким образом страна на девять лет раньше запланированного срока полностью отказалась от использования ископаемого топлива.
Хотя примерно 60—70% электроэнергии в стране добывают из возобновляемых источников, Португалия все еще зависит от импорта ископаемого топлива. Владельцы закрытой станции рассматривают возможность перейти на сжигание деревянных пеллет (так называемое биотопливо), но экологи выступают против. Они отмечают, что таким образом вредные выбросы в атмосферу сохранятcя, и советуют вместо этого сфокусироваться на солнечной или ветровой энергетике.
Кроме Португалии, от угля уже отказались Австрия, Бельгия и Швеция.
- На Климатическом саммите COP26 в Глазго после двух недель обсуждений представители более 200 стран утвердили итоговое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля. После дискуссии подписанты изменили формулировку c «отказа от угольной энергетики» на «поэтапное сокращение». К концу 2022 года страны должны «пересмотреть и усилить» свои целевые показатели по сокращению выбросов на 2030 год. Развитым странам рекомендуется по меньшей мере удвоить объем коллективного финансирования борьбы с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата.
- В начале августа 2021 года ООН обнародовала доклад Межправительственной группы экспертов по вопросам климата. В документе отмечается, что изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, к тому же этот процесс становится более интенсивным. Некоторые из тенденций уже необратимы.