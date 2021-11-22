У президента Болгарии разъяснили его заявления о Крыме — де-юре украинский, но контролируется Россией

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В Администрации президента Болгарии Румена Радева обнародовали разъяснение его заявлений по Крыму. Там подчеркивают, что Болгария признает Крым украинской территорией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но сейчас полуостров контролирует Россия.

Об этом пишет государственное агентство БГНЕС.

«С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, сейчас Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой», — отмечается в заявлении.

В Администрации подчеркнули, что президент придерживается позиции о том, что аннексия Крыма была нарушением международного права. В то же время он обеспокоен ростом напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе.