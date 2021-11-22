Украина подписала с США соглашение о строительстве двух энергоблоков для Хмельницкой АЭС

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Государственная компания «Энергоатом»договорилась с американской электротехнической компанией Westinghouse о строительстве двух новых атомных энергоблоков на площадке Хмельницкой атомной электростанции.

Соответствующее соглашение стороны подписали 22 ноября на столичной конференции «Атомные возможности для развития страны».

Документ подписали глава «Энергоатома» Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

По словам Котина, в планах развития атомной отрасли до 2040 года — «24 ГВт атомных мощностей», которые будут возводиться силами специалистов компании и с помощью международных партнеров.

«Мы рады, что наше сотрудничество получило новый толчок. Украина производит более половины электроэнергии с помощью атомной энергетики. Westinghouse поставляет примерно половину топлива для украинских АЭС, и мы ждем того момента, когда здесь появятся реакторы АР1000», — заявил Фрагман.