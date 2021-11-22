На базе ликвидированной Академии внешней разведки создали Тренинговый центр. Она была единственной в Украине

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На базе ликвидированной Академии внешней разведки создали Тренинговый центр.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Сообщается, что центр создан для усовершенствования системы отбора будущих кадров в спецслужбу «в соответствии с лучшими практиками стран-членов НАТО».

«Основной задачей [Тренингового центра] является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой», — кратко описала пресс-служба задачи новосозданного центра.

В начале этого месяца Кабинет министров распоряжением № 1407-р от 5 ноября ликвидировал единственную в Украине Академию внешней разведки. Она расположена в Киеве и была создана в 1995 году как Институт подготовки кадров внешней разведки Национальной академии СБУ. В 2007 году институт вывели из подчинения Службы безопасности Украины и передали Службе внешней разведки — так он стал Институтом СВР. В 2019 году его реорганизовали в Академию.

Ликвидировали Академию по предложению Министерства образования и науки.