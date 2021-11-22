Глава Меджлиса: Из Сирии вывезли еще трех украинок с 11 детьми
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что из сирийского лагеря для беженцев вывезли еще трех украинок с 11 детьми.
Чубаров сообщил, что самолет с эвакуированными украинцами сел в аэропорту «Киев» (бывшие «Жуляны»).
По его словам, в Сирии остаются еще семь украинок и 12 детей, ожидающих эвакуации из лагеря «Родж», куда их привезли из лагеря «Аль-Холь» в конце октября.
Позднее об успешной эвакуации украинцев сообщил Офис президента.
- В лагерях «Родж» и «Аль-Холь» в основном содержат вдов и детей боевиков, воевавших за «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Минобороны эвакуировало из них десятки детей с матерями.
- 19 октября, когда в Украину из Сирии вернули крымчанку и ее четверых детей, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Минобороны готовится к финальной операции по вывозу 11 семей из сирийского лагеря.