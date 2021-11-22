Глава Меджлиса: Из Сирии вывезли еще трех украинок с 11 детьми

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Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что из сирийского лагеря для беженцев вывезли еще трех украинок с 11 детьми.

Чубаров сообщил, что самолет с эвакуированными украинцами сел в аэропорту «Киев» (бывшие «Жуляны»).

По его словам, в Сирии остаются еще семь украинок и 12 детей, ожидающих эвакуации из лагеря «Родж», куда их привезли из лагеря «Аль-Холь» в конце октября.

Позднее об успешной эвакуации украинцев сообщил Офис президента.