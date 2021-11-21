WP: Байден планирует баллотироваться на следующий президентский срок. На момент выборов ему будет 82 года

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Prachatai / Flickr

Президент США Джо Байден намерен участвовать в следующих президентских выборах. К тому времени ему исполнится 82 года.

Об этом Байден рассказал на встрече с донорами Демократической партии, пишет The Washington Post.

Цель этого заявления — ослабить беспокойство среди демократов по поводу состояния здоровья Байдена и его возможности баллотироваться в 2024 году, а также из-за низких рейтингов.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так», — сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

В то же время бывший губернатор Пенсильвании Эд Рэнделл отметил, что Байден не будет баллотироваться на следующий срок при нехватке физических или эмоциональных сил для этой работы.

Советники американского президента отмечают, что состояние здоровья Байдена не помешает ему участвовать в следующих выборах.