В Нидерландах полиция открыла огонь во время протестов против карантина — три человека попали в больницу
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Huseey
В Нидерландах полиция была вынуждена открыть огонь из-за массовых беспорядков, начавшихся во время протестов против карантинных мер. Три человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.
Об этом пишет Reuters.
Толпа из нескольких сотен протестующих в Роттердаме начала поджигать автомобили, бросать камни в полицейских и запускать фейерверки. В ответ полиция применила водометы и предупредительные выстрелы в воздух.
По данным полиции, во время протестов задержали 51 человека, половина из них — несовершеннолетние.
«Начальник полиции Роттердама Фред Вестербеке заявил, что правоохранители призывали к спокойствию и производили предупредительные выстрелы. Целью митингующих, которые вчера поздно вечером атаковали полицейских в Роттердаме, используя среди прочего фейерверки и камни, были лишь беспорядки и хаос», — объяснили правоохранители.
Протесты в стране продолжаются уже вторую ночь. В других городах было более или менее спокойно. В частности, в Гааге задержали семь человек, участвовавших в беспорядках — они бросались камнями и жгли мелкие объекты на улицах. Пятеро правоохранителей пострадали.
В Рурмонде протестующие забросали полицейских фейерверками. Правоохранителям пришлось разогнать толпу, 12 человек задержали.
- Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20:00, остальные магазины — в 18:00. Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Снова введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.