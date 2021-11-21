В Нидерландах полиция открыла огонь во время протестов против карантина — три человека попали в больницу

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В Нидерландах полиция была вынуждена открыть огонь из-за массовых беспорядков, начавшихся во время протестов против карантинных мер. Три человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Об этом пишет Reuters.

Толпа из нескольких сотен протестующих в Роттердаме начала поджигать автомобили, бросать камни в полицейских и запускать фейерверки. В ответ полиция применила водометы и предупредительные выстрелы в воздух.

По данным полиции, во время протестов задержали 51 человека, половина из них — несовершеннолетние.

«Начальник полиции Роттердама Фред Вестербеке заявил, что правоохранители призывали к спокойствию и производили предупредительные выстрелы. Целью митингующих, которые вчера поздно вечером атаковали полицейских в Роттердаме, используя среди прочего фейерверки и камни, были лишь беспорядки и хаос», — объяснили правоохранители.

Протесты в стране продолжаются уже вторую ночь. В других городах было более или менее спокойно. В частности, в Гааге задержали семь человек, участвовавших в беспорядках — они бросались камнями и жгли мелкие объекты на улицах. Пятеро правоохранителей пострадали.

В Рурмонде протестующие забросали полицейских фейерверками. Правоохранителям пришлось разогнать толпу, 12 человек задержали.