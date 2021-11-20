«Я расскажу, что такое драма». Кулеба назвал заявления президента Болгарии Радева о Крыме подыгрыванием российской пропаганде

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Брессонова Ани / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Болгарии Румену Радеву на его слова «драмы нет» и заявление, что Крым является российской территорией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — возмутился Кулеба.

Министр заявил, что Радев своими высказываниями нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС, а также обвинил его в подыгрывании российской пропаганде.