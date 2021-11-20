«Оргия насилия». В Роттердаме произошли массовые беспорядки из-за нового локдауна, полиция применяла оружие

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В Роттердаме полиции пришлось применить оружие против устроивших беспорядки митингующих, которые протестовали против усиления коронавирусных ограничений.

Об этом пишет AFP.

Полиция сделала предупредительные выстрелы, которые, однако, ранили двух человек. Во время беспорядков протестующие устроили несколько пожаров, поджигали автомобили, забросали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками. Полиция была вынуждена также применить водометы против демонстрантов.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил о задержании как минимум 20 человек. Случившиеся в городе события он описал как «оргию насилия». Для поддержания общественного порядка городские власти запретили собрания в районе, где произошли беспорядки.

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20:00, другие магазины уже в 18:00. Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.