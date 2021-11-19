В Норвегии представили первый в мире полностью электрический и автономный контейнеровоз

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Kongsberg

В Норвегии представили первое в мире полностью электрическое автономное грузовое судно с нулевыми выбросами. Об этом сообщает компания Kongsberg, которая участвовала в разработке судна.

Судно называется Yara Birkeland, его длина 80 метров. На борту судна традиционное машинное отделение заменили восемью аккумуляторными отсеками, что дало судну мощность 6,8 МВт·ч, которую он получает от гидроэлектроэнергии.

В пятницу, 19 ноября, Yara Birkeland отправилось в свой первый рейс: должно перевезти 120 контейнеров с удобрением с завода в городе Порсгрунн в порт Бревик. Хотя расстояние, которое Yara Birkeland преодолеет, будет коротким, оно столкнется со многими препятствиями. Так, например, ему придется пройти по узкому фьорду и пройти под двумя мостами, прежде чем пришвартоваться в одном из самых загруженных портов Норвегии.

Судно вскоре приступит к двухлетним рабочим испытаниям, в течение которых его будут настраивать, чтобы научить маневрировать самостоятельно. Рулевая рубка может вообще исчезнуть через 3—5 лет, когда судно самостоятельно преодолеет 7,5 морской мили с помощью датчиков.

«Достаточно много инцидентов, которые происходят на судах, происходят из-за человеческой ошибки, например, из-за усталости. Автономное управление может обеспечить безопасное путешествие», — сказал руководитель проекта Йостейн Браатен.

Морской сектор, на который приходится почти три процента всех выбросов в атмосферу, стремится сократить свои выбросы на 40% к 2030 году и на 50% к 2050 году. Эксперты не ожидают, что в ближайшее время электрические суда станут универсальным решением для отрасли: электроэнергия имеет «нишевое» использование, особенно для паромов, поскольку это часто короткие и стабильные маршруты, возможно, на прибрежном и речном транспорте. Для дальних расстояний необходимо иметь зарядные устройства для аккумуляторов.