СБУ задержала экс-главаря бригады «Одесса» боевиков «ЛНР»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Контрразведка Службы безопасности задержала в Луганской области разыскиваемого бывшего боевика так называемого «МГБ ЛНР», который на первых этапах российской агрессии был командиром группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» и принимал непосредственное участие в боях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Возглавляемое им подразделение участвовало в штурме Луганского аэропорта, захвате банков и домов местных жителей. Сам боевик отвечал и из задержание и поиск украинских патриотов, а также координировал взаимодействие местных группировок боевиков с российскими кураторами.
Из-за конфликта с другими главарями боевиков мужчине пришлось бежать в Россию, но вскоре он вернулся в Украину.
Экс-боевику сообщили о подозрении по двум статьям — посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК) и участие в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК).
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Батальон «Одесса» был сформирован летом 2014 года из российских добровольцев и укрских коллаборантов. Командиром формирования был Алексей «Фома» Фоминов, который принимал участие в беспорядках в Одессе 2 мая, выполняя функции «коменданта» боевиков Куликового поля. Само формирование, кроме боев и мародерств, занималось убийтвами мирного населения, которое помогало украинской армии. В 2015 году «Одессу» разоружили, а Фоминова кинули «на подвал». После освобождения о бежал в Россию.