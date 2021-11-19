СБУ задержала экс-главаря бригады «Одесса» боевиков «ЛНР»

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Контрразведка Службы безопасности задержала в Луганской области разыскиваемого бывшего боевика так называемого «МГБ ЛНР», который на первых этапах российской агрессии был командиром группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» и принимал непосредственное участие в боях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Возглавляемое им подразделение участвовало в штурме Луганского аэропорта, захвате банков и домов местных жителей. Сам боевик отвечал и из задержание и поиск украинских патриотов, а также координировал взаимодействие местных группировок боевиков с российскими кураторами.

Из-за конфликта с другими главарями боевиков мужчине пришлось бежать в Россию, но вскоре он вернулся в Украину.

Экс-боевику сообщили о подозрении по двум статьям — посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК) и участие в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.