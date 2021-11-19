«Схемы»: Руководитель «Авиалиний Антонова» не задекларировал отель в оккупированном Крыму. Харченко уверяет, что продал имущество

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Директор входящей в состав госпредприятия «Антонов» авиакомпании «Авиалинии Антонова» Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Согласно украинскому реестру прав на недвижимое имущество, речь идет об отеле Villa Rosa в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря площадью 510 квадратных метров.

В свою декларацию о доходах за 2020 год Харченко отель не внес, как и в другие декларации с 2017 года, когда возглавил «Авиалинии Антонова», хотя стал владельцем гостиницы еще в 2008-м.

В комментарии «Схемам» Харченко отрицал наличие у него такого имущества, отказавшись комментировать документы из реестра недвижимости, и посоветовал обратиться в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Как отмечают журналисты, кроме этого, после оккупации Крыма Харченко перерегистрировал право собственности на отель по российским законам в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ.

«Схемы» пишут, что объяснить это Харченко также отказался и попросил съемочную группу покинуть его кабинет.

Летом НАПК провело проверку декларации Харченко. Согласно ее результатам, чиновник не указал в документе имущество более чем на 1 миллион гривен. Среди прочего НАПК обнаружило дома и участки в оккупированном Крыму.

По словам Харченко, имущество он уже продал, «учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию, которая сложилась в нашей стране, а также во избежание негативных последствий, возможных преследований меня и членов моей семьи». Однако не предоставил документы в подтверждение своих слов, потому что «к копиям сделок отчуждения не имеет доступа».

Сейчас информацию о признаках недостоверного декларирования передали в Национальную полицию.