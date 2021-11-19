На западе Канады из-за шторма объявили режим ЧП. На помощь отправлена армия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В западной провинции Канады Британская Колумбия из-за шторма и урагана объявлено чрезвычайное положение — в регион направлены военные для помощи жителям.
Об этом сообщает ВВС и ряд местных телеканалов.
В начале недели на провинцию обрушился разрушительный шторм, который затопил ряд небольших городков, прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе и спровоцировал оползни. Тысячи людей оказались в ловушке на образовавшихся «островах», а некоторые районы Ванкувера полностью отрезаны от региона.
Власти подтвердили гибель одной женщины и пропажу еще двух человек. Официальные лица ожидают, что в ближайшие дни будет подтверждено еще больше погибших. Кроме этого, погибли тысячи сельскохозяйственных животных.
Предварительно убытки оценены в $790 миллионов.
Премьер провинции Джон Хорган считает причиной бедствия климатические изменения. Ранее регион так сильно не страдал от штормов и ураганов.