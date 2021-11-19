В Украине за сутки от коронавируса умерли 725 человек
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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В течение суток 18 ноября из-за коронавируса в Украине скончались 725 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки зафиксировали 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей — 1 555, медработников — 331). В больницы госпитализировали 3 637 человек. Выздоровели — 22 304 пациента.
В течение пандемии COVID-19 в Украине заболели 3 304 058 человек. Жертвами осложнений болезни стали 80 231 пациент, побороть болезнь удалось 2 726 521 жителю страны.
Также за минувшие сутки 294 320 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы — 191 463 человека. С начала вакцинальной кампании привили 12 657 192 человека, из них получили одну дозу — 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 448 782 человека.
«88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины», — напомнили в Минздраве.
- В течение суток 17 ноября от коронавируса в Украине умерли 752 человека.
- Минздрав изменил стандарт госпитализации зараженных коронавирусом людей. Теперь в больницы будут забирать людей в возрасте от 60 лет, имеющих среднюю тяжесть болезни.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Также начал стабилизироваться показатель госпитализации больных.