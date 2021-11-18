В США за $31 млн отремонтируют первую в мире атомную подводную лодку. В свое время она установила несколько рекордов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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US Navy
Военно-морские силы США заключили контракт на $31 миллион с General Dynamics Electric Boat на ремонт первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilus (SSN-571), которая спустилась на воду в 1954 году и установила несколько рекордов.
Об этом пишет Defbrief.
Субмарину исторического значения в прошлом месяце переместили на базу в Нью-Лондон (штат Коннектикут), где ее ждет очистка и покраска, установка новых палуб и борта, замена внутреннего освещения и бортовых зон, а также много другое. Для USS Nautilus этот переход на базу был первым за 20 лет.
После ремонта субмарина останется музеем, которым и она была в управлении Военно-морского командования истории и наследия.
- USS Nautilus (SSN-571) спустили на воду 21 января 1954 года и вывели из эксплуатации в марте 1980 года. За время своей службы подводная лодка стала первой субмариной в истории человечества, которая своим ходом под водой прошла ледовый покров и достигла Северного полюса. Она дошла до тех мест, где ранее субмарины не были. Также USS Nautilus била рекорды скорости и выносливости.
- Команда SSN-571 за заслуги получила несколько наград, а в 1982 году сама субмарина получила статус национального исторического памятника США.