Telegram будет делиться прибылью от рекламных сообщений с администраторами каналов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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AOP.Press / Corbis via Getty Images
Мессенджер Telegram запускает спонсируемые сообщения — инструмент, который позволит кому-либо продвигать свои каналы и ботов. Компания будет делиться прибылью с администраторами этих каналов.
Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил 18 ноября.
Рекламные сообщения сейчас находятся в тестовом режиме и доступны не всем. После того как они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные затраты (оборудование и центры обработки данных, которые администраторы каналов используют для доставки контента сотням миллионов пользователей), мессенджер начнет делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения — «потому что это честно».
Кроме этого, разработчики исправляют рекламу, которая есть: некоторые администраторы индивидуальных каналов Telegram уже размещают рекламу в виде обычных сообщений. Сейчас работают над «более удобным и менее хаотичным» способом продвижения каналов и ботов.
Рекламные сообщения не будут отображаться в списке чатов, частных чатах или группах. Они будут показываться только в больших общедоступных каналах «один для многих» с более чем 1 000 участниками.
- 5 ноября Дуров анонсировал, что в скором времени в крупных Telegram-каналах впервые появятся официальные рекламные сообщения (во всех публичных каналах, где более тысячи подписчиков, появился одинаковый рекламный пост со ссылкой на личный канал Дурова). В официальной рекламе будут только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Кроме того, реклама появится только после просмотра новых сообщений в канале.
- 23 декабря 2020 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 2021 года мессенджер начнет монетизироваться, но делать это он будет ненавязчиво. Дуров обещал, что большинство пользователей не заметят серьезных изменений.