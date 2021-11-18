Американский режиссер Шон Пенн приехал в Донбасс. Он будет снимать документальный фильм об Украине

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Известный американский актер и режиссер, дважды лауреат премии «Оскар», Шон Пенн приехал на линию разграничения на Донбассе. Он намерен снимать документальный фильм об Украине.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел — рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране», — отметили там.

Пенн посетил один из населенных пунктов Приазовья, расположенный у линии разграничения на Донбассе. Также он общался с украинскими военными.

Шон Пенн – один из самых титулованных американских современных актеров. Он дважды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль, а также был лауреатом трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Берлинского и Венецианского. Свои «Оскары» Пенн получил за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».