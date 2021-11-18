National Geographic опубликовал «лучшие направления» для путешествий в 2022 году

Новости

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Редакционные группы журнала Национального географического общества США National Geographic во всем мире выбрали 25 направлений, которые нужно посетить. Они поделены на пять категорий: природа, приключения, культура, стабильное развитие и семья — с акцентом на национальные парки, дикую природу, мероприятия на свежем воздухе и экологические поездки.

КУЛЬТУРА

Гора Цзинмай (Китай) — древняя самая большая искусственно культивируемая чайная плантация.

Tin Pan Alley ( «Аллея жестяных банок»), Лондон — бывший центр британской музыкальной индустрии, на этой улице зарождалось британское панк-рок движение.

Остров Хоккайдо (Япония) — на острове можно узнать об айнах. коренном народе северного региона архипелага.

Остров Прочида (Италия) – в течение 2022 года на острове запланированы культурные мероприятия (выставки, фестивали, перформансы).

Атланта (Джорджия, США) — особый «соус» Атланты состоит из трех компонентов: гражданский, корпоративный и культурный. Город является колыбелью движения за гражданские права, домом Coca-Cola, а его хип-хоп сцена формирует мировую культуру.

ПОСТОЯНОЕ РАЗВИТИЕ

Рурская долина (Германия) — регион перепрофилирует бывшие шлаковые отвалы (курганы горных отходов) и постапокалиптические промышленные объекты в парки и культурные пространства под открытым небом.

Национальный парк Ясуни (Эквадор) — считается одним из самых биоразнообразных мест на Земле.

Лодзь (Польша) — почти треть города — это зеленые зоны.

Район ущелья реки Колумбия (Орегон/Вашингтон) — самый большой национальный живописный район США.

Национальный парк Чиманимани (Мозамбик) — там местные все еще поднимаются на вершины, чтобы вызвать дождь, а парк является домом для самой высокой вершины Мозамбика — горы Бинга.

ПРИРОДА

Намибия — в стране несколько больших национальных парков, где можно прокатиться на сафари и увидеть львов, леопардов и гиен, а реки кишат крокодилами и бегемотами.

Миннесота (США) — его называют «Штатом Северной звезды» из-за чистого неба.

Озеро Байкал (Россия) — волонтеры создали пешеходный маршрут вокруг озера. Поход по тропе — это возможность увидеть некоторые из 1 200 видов растений и животных озера Байкал, которые больше нигде на Земле не встречаются, например, нерпу — единственного в мире исключительно пресноводного тюленя.

Белизский лесной заповедник майя — объединенный заповедник, который защищает и объединяет основные места обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. К ним относятся тапир, черные обезьяны-ревуны и более 400 видов птиц.

Штат Виктория (Австралия) — в регионе Отвейс есть детище ландшафтного дизайнера Брайана Месси, который вместе с ботаниками, учеными, зоологами и специалистами по окружающей среде построил извилистую деревянную тропу, органично вписывается в ландшафт. Посетители могут отправиться на 75-минутную экскурсию по лесному участку, прогуляться по эвкалиптовому лесу и полюбоваться коалами, валлаби и бандикутами.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Велосипедный маршрут по реке Сена (Франция) — La Seine à Vélo. На 15 этапах маршрута велосипедисты проезжают через Нормандский заповедник птиц Гранд-Ноэ, могут посетить руины аббатства Жюмьеж (654 год) и сады Château de Bizy.

Коста-Рика — переход от моря к морю (от Карибского моря к Тихому океану). Пешеходный маршрут из 16 этапов в основном проходит по дорогам общего пользования через отдаленные села и города.

Нью-Брансуик (Канада) — место для рафтинга, где водопад — это остановка на тысячелетнем маршруте миграции коренных народов, который превратился в самую длинную пешеходную тропу в прибрежных районах Канады.

Палау — одна из самых богатых морских экосистем на планете. Когда сюда приезжают туристы, в их паспорт ставят штамп с обещанием, что «единственные следы, которые я оставлю, — те, что смываются». Это экологическое обязательство придумали местные дети, чтобы оградить архипелаг и его культуру от негативного влияния туризма.

Бассейн Арапахо (Колорадо) — чтобы полюбоваться превосходнім видом на бассейн, нужно подняться на самую высокую в Северной Америке улицу Виа Феррата. «Железный путь» бассейна Арапахо состоит из металлической лестницы и тросов.

СЕМЬЯ

Круиз по Дунаю — река проходит через 10 европейских стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина).

Ликия (Турция) — это исторический регион, где до сих пор сохранилась культура юрюков.

Гранада (Испания) — там есть архитектурный и парковый ансамбль и музей Альгамбра («красный форт» ), который считается жемчужиной мавританской архитектуры в Европе.

Бонейр — остров в Карибском море, там есть древний морской заповедник.

Восточный берег (штат Мэриленд, США) — здесь родилась Гарриет Табмен, которая в XIX веке боролась за отмену рабства и была политической активисткой. В свое время она сбежала из рабства, а затем участвовала в спасении сотен порабощенных людей. Об этом есть даже книга «Подпольная железная дорога».