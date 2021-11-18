Рада приняла законопроект о рынке древесины. Что он предусматривает
- Автор:
- София Телишевская
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Верховная Рада на заседании 18 ноября приняла законопроект о рынке древесины. Документ поддержали 276 нардепов.
Законопроект регулирует отношения, связанные с куплей-продажей древесины, а также определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка древесины.
Доработанный проект определяет механизмы продажи древесины владельцами лесов и постоянными лесопользователями, которые могут происходить исключительно на условиях оферты или через электронные аукционы.
За отказ поставлять покупателям определенный объем и качество древесины в пределах договоров владельцы леса будут нести ответственность.
Также закон запрещает постоянным лесопользователям заключать прямые договоры купли-продажи древесины, что ранее создавало коррупционные риски.
«Обязательное декларирование переработки древесины поможет производителям, переработчикам, продавцам и потребителям иметь четкое подтверждение того, что древесина заготовлена законно, экологически чиста и переработана с соблюдением всех норм и стандартов», — говорится в пояснительной записке.
Для экспорта древесины теперь необходимо получить:
- сертификат о происхождении древесины;
- справки о происхождении древесины из области, где показатель защитной лесистости является не меньше установленных нормативов;
- справки об отсутствии видов, занесенных в Красную книгу Украины на участках, где проходила заготовка древесины.
Определенные условия призваны оградить окружающую среду и леса от неконтролируемых рубок и других злоупотреблений.
Кроме того, обязательной стала публичность информации об объемах, цене продаж и покупателях древесины и изделий из нее.
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