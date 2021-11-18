Рада расширила полномочия пограничников в применении оружия и боевой техники

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Верховная Рада приняла законопроект, усиливающий полномочия сотрудников Государственной пограничной службы (ГПСУ).

За соответствующий документ проголосовал 271 нардеп.

Документ позволяет использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения атак на военнослужащего, или сотрудника Госпогранслужбы, если существует угроза их жизни, или здоровью, а также для защиты людей от нападения и освобождения заложников. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты и задержания лица, совершившего тяжкое преступление и пытающегося сбежать.

Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспорта, если водитель угрожает жизни, или здоровью человека, для сбития беспилотника, летающего в пределах пограничной полосы, над кораблями, катерами и судами Госпогранслужбы, или вблизи них, а также для предотвращения попытки завладения оружием, или боевой и другой техникой.

Документ также предоставляет пограничникам право осматривать задержанных, их вещи, транспорт, а также изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами, или нанести вред жизни и здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать средства наблюдения и фиксации, светотехнику и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения. Пограничникам разрешили разблокировать или пресекать попытки блокирования пунктов пропуска, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и средства принудительной остановки транспорта. Чтобы открыть помещение, или устранить препятствия для задержания нарушителя, пограничники могут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Предыдущая редакция закона о Госпогранслужбе регулировала полномочия по применению силы и оружия согласно закону о Национальной полиции и военным уставам Вооруженных Сил. Однако эти документы не учитывают специфику службы пограничников. Теперь их полномочия будут определяться исключительно законом о ГПСУ.