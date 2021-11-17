Украина готова снизить стоимость транзита газа в ЕС и предоставить собственные хранилища для резервного топлива

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа.

По его словам, Украина готова уменьшить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для стратегического резерва топлива, сообщили в пресс-центре Офиса президента.

Кроме того, стороны обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности, в частности, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы.

22 октября Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России 50% скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволит облегчить энергетический кризис в регионе.