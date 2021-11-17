«Чтобы предотвратить спекуляции». МИД России опубликовал переписку с Парижем и Берлином по организации «нормандского саммита»

Новости

Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по вопросу организации «нормандского саммита».

Соответствующие письма размещены на сайте российского МИДа.

Публикацию объяснили тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в «нормандском формате» регулярно искажается.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министров», — заявили там.

В переписке Лавров назвал условием для проведения «нормандской встречи» подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ — он содержит положение об организации «прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском».

Также российская сторона возлагала на Киев ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны не будут учтены в «нормандском формате».