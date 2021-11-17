«Чтобы предотвратить спекуляции». МИД России опубликовал переписку с Парижем и Берлином по организации «нормандского саммита»
- Автор:
- София Телишевская
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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по вопросу организации «нормандского саммита».
Соответствующие письма размещены на сайте российского МИДа.
Публикацию объяснили тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в «нормандском формате» регулярно искажается.
«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министров», — заявили там.
В переписке Лавров назвал условием для проведения «нормандской встречи» подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ — он содержит положение об организации «прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском».
Также российская сторона возлагала на Киев ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны не будут учтены в «нормандском формате».
- 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия ожидает ответа на свои предложения от 29 октября по итоговому документу потенциальной встречи, а у него в ноябре очень плотный график.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. «Живая» встреча в Париже состоялась в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично уклоняется от подготовки встречи.