World Athletics продлила дисквалификацию российских легкоатлетов, но заявила о прогрессе

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Andrea Staccioli / LightRocket via Getty Images

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые были применены в 2015 году из-за масштабного допингового скандала.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

ВФЛА не выполнила все пункты возложенных обязательств по восстановлению постоянного членства, но уже виден прогресс. ВФЛА оплатила наложенный штраф в размере $5 млн плюс $1,3 млн прочих расходов.

В Международной ассоциации заявили, что ВФЛА постепенно переходит на культуру отказа от допинга и в целом виден «устойчивый прогресс», но не у всех российских атлетов. У ассоциации остается тревога в отношении российского антидопингового агентства РУСАДА, которое по-прежнему дисквалифицировано.