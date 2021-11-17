World Athletics продлила дисквалификацию российских легкоатлетов, но заявила о прогрессе
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- Костя Андрейковец
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Andrea Staccioli / LightRocket via Getty Images
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые были применены в 2015 году из-за масштабного допингового скандала.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
ВФЛА не выполнила все пункты возложенных обязательств по восстановлению постоянного членства, но уже виден прогресс. ВФЛА оплатила наложенный штраф в размере $5 млн плюс $1,3 млн прочих расходов.
В Международной ассоциации заявили, что ВФЛА постепенно переходит на культуру отказа от допинга и в целом виден «устойчивый прогресс», но не у всех российских атлетов. У ассоциации остается тревога в отношении российского антидопингового агентства РУСАДА, которое по-прежнему дисквалифицировано.
- Международная ассоциация легкоатлетических федераций исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав на расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена более 10 раз. Для возвращения ВФЛА должна выплатить штраф, а также передать во Всемирное антидопинговое агентство все допинг-пробы московской лаборатории.