Главного бухгалтера «АрселорМиталл» подозревают в нанесении убытков на более чем 2,2 млрд грн

Новости

Алехин Дмитрий / УНИАН

Финдиректору, главному бухгалтеру горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК), из-за чего госбюджет понес убытки на более чем 2,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами «Валявкинского» и «Новокриворожского» месторождений железных руд. Кроме этого топ-менеджер с декабря 2014 года по март 2019 года помогал предприятию уклониться от уплаты рентной платы за пользование недрами.

Сумму убытков установила комплексная экспертиза. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.