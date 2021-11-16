Покойного режиссера Альфреда Хичкока обвинили в домогательствах
- Автор:
- Олег Панфилович
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Актриса Дакота Джонсон, известная по фильмам «50 оттенков серого», обвинила ныне покойного режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке — актрисе Типпи Хедрен.
Об этом Джонсон заявила в подкасте Awards Chatter от The Hollywood Reporter.
«Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка», — сказала Джонсон.
По мнению актрисы, режиссер злоупотреблял своей властью, и это «совершенно неприемлемо». «Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее», — подчеркнула она.
Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Хичкока — «Птицы» и «Марни». За роль в «Птицах» Хедрен в 1963 году получила премию «Золотой глобус».
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