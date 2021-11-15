Компания Twitter купила сервис Threader, который превращает ветви обсуждений в единый текст

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Sara Kurfeß / Unsplash

Компания Twitter купила сервис Threader, который превращает в единый текст треды — связанные ветви обсуждений.

Об этом команда Threader сообщила на своем сайте.

Команда Threader станет частью команды Twitter и будет внедрять свои инструменты в соцсеть. Некоторые функции Threader станут частью платной подписки Twitter Blue, которую соцсеть начала тестировать в мае этого года. Подписка даст возможность превращает тред в похожий на статью текст, а также сохранять его в разделе «Закладки».

Платные подписчики Threader смогут перейти на Twitter Blue за $2,99 (стандартная цена для всех), а те, у кого была годовая подписка ($30) на сервис, частично получат свои деньги назад.