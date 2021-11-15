Компания Twitter купила сервис Threader, который превращает ветви обсуждений в единый текст
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Sara Kurfeß / Unsplash
Компания Twitter купила сервис Threader, который превращает в единый текст треды — связанные ветви обсуждений.
Об этом команда Threader сообщила на своем сайте.
Команда Threader станет частью команды Twitter и будет внедрять свои инструменты в соцсеть. Некоторые функции Threader станут частью платной подписки Twitter Blue, которую соцсеть начала тестировать в мае этого года. Подписка даст возможность превращает тред в похожий на статью текст, а также сохранять его в разделе «Закладки».
Платные подписчики Threader смогут перейти на Twitter Blue за $2,99 (стандартная цена для всех), а те, у кого была годовая подписка ($30) на сервис, частично получат свои деньги назад.
- Ранее Twitter купила платформу рассылок Revue и запустила свой сервис новостных рассылок в соцсети. Пользователи Twitter получили возможность создавать собственные новостные рассылки.