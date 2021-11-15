Винницкая область переходит в «красную» карантинную зону

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Винницкая область с 18 ноября переходит в «красную» карантинную зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла на заседании в понедельник, 15 ноября.

Об этом сообщил министр правительства Олег Немчинов.

В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов и проведение массовых мероприятий.

Ограничения «красного» уровня не будут применяться при наличии у всех посетителей, работников и организаторов массовых мероприятий (в том числе религиозных), работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, ресторанов, кафе, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID- сертификата — о вакцинации двумя дозами. Этот сертификат есть в приложении «Дія», также его можно загрузить с портала «Дія» и распечатать на обычной бумаге, главное — чтобы четко был виден QR-код.

Школы и другие учебные заведения в «красной» зоне тоже будут работать только при условии, что 100% работников имеют «зеленый» сертификат вакцинации.