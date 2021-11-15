«Ненадлежащая оборона страны». ВСК назвала предварительную причину Иловайской трагедии

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Временная следственная комиссия Верховной Рады опубликовала промежуточный отчет по поводу военной трагедии в Иловайске в августе 2014 года. Комиссия считает, что к трагедии привела «ненадлежащая организация обороны страны».

Такие выводы зачитала на брифинге замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

«ВСК считает, что основной причиной, которая привела к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии», — говорится в отчете.

Также комиссия определила факторы, которые в значительной степени обусловили события августа 2014 года:

не было введено военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

политическое и военное руководство не приняло исчерпывающих мер по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом чего стала потеря сотен человеческих жизней.

Также в отчете говорится, что руководство Минобороны и Генштаба времен трагедии «системно блокировало работу предыдущей ВСК».

«Иловайский котел»

Боевые действия, развернувшиеся у города Иловайск Донецкой области во время российско-украинской войны в августе 2014 года. 23—24 августа в тыл украинской группировки, которая удерживала Иловайск, с территории РФ зашли регулярные российские войска, из-за чего украинцы оказались в окружении. В ночь с 28 на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к боевикам «ДНР» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. 29 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь и расстреляли колонны на марше.