Сын Муаммара Каддафи баллотируется на пост президента Ливии

Новости

Второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль-Ислам зарегистрировался как кандидат на президентских выборах. Волеизъявление в Ливии должно состояться 24 декабря 2021 года.

Об этом сообщают Reuters и «Русская служба BBC».

На регистрацию Саиф аль-Ислам пришел в традиционной ливийской одежде и процитировал одно из стихотворений Корана: «Рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь Ты — лучший из судей».

Военный прокурор Ливии заявил, что его ведомство уже официально попросило избирательную комиссию приостановить участие сына Каддафи в выборах.

После многолетней гражданской войны, которую вели политико-военные группировки на востоке и западе страны, сейчас Ливией руководит временное правительство. Однако политическая ситуация остается крайне нестабильной, поэтому есть большие сомнения, что выборы вообще состоятся.

Саиф аль-Ислам Каддафи до свержения ливийского лидера считался его преемником, он принимал непосредственное участие в жестоком подавлении восстания против своего отца в 2011 году.

Сын Каддафи считает «арабскую весну» провалом и оправдывает политику отца.

После убийства Муаммара Каддафи его сын попал в плен и был приговорен к смертной казни за преступления во время подавления восстания. Саиф аль-Ислам провел за решеткой шесть лет, позже смертный приговор отменили. Однако у Международного трибунала в Гааге до сих пор есть ордер на его арест по двум обвинениям в преступлениях против человечности — за убийства и преследования.

Кроме сына Каддафи, в президентских выборах участвуют командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии генерал Хафтар (поддерживаемый Россией), действующий премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Иса Агила Салех.