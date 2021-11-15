Сын Муаммара Каддафи баллотируется на пост президента Ливии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль-Ислам зарегистрировался как кандидат на президентских выборах. Волеизъявление в Ливии должно состояться 24 декабря 2021 года.
Об этом сообщают Reuters и «Русская служба BBC».
На регистрацию Саиф аль-Ислам пришел в традиционной ливийской одежде и процитировал одно из стихотворений Корана: «Рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь Ты — лучший из судей».
Военный прокурор Ливии заявил, что его ведомство уже официально попросило избирательную комиссию приостановить участие сына Каддафи в выборах.
После многолетней гражданской войны, которую вели политико-военные группировки на востоке и западе страны, сейчас Ливией руководит временное правительство. Однако политическая ситуация остается крайне нестабильной, поэтому есть большие сомнения, что выборы вообще состоятся.
Саиф аль-Ислам Каддафи до свержения ливийского лидера считался его преемником, он принимал непосредственное участие в жестоком подавлении восстания против своего отца в 2011 году.
Сын Каддафи считает «арабскую весну» провалом и оправдывает политику отца.
После убийства Муаммара Каддафи его сын попал в плен и был приговорен к смертной казни за преступления во время подавления восстания. Саиф аль-Ислам провел за решеткой шесть лет, позже смертный приговор отменили. Однако у Международного трибунала в Гааге до сих пор есть ордер на его арест по двум обвинениям в преступлениях против человечности — за убийства и преследования.
Кроме сына Каддафи, в президентских выборах участвуют командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии генерал Хафтар (поддерживаемый Россией), действующий премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Иса Агила Салех.
- В сентябре 2021 года другого сына Муаммара Каддафи — Саади — освободили из тюрьмы в Триполи. Бывшего профессионального футболиста обвиняли в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райани. Впоследствии апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве тренера.
- В октябре ООН обнародовала доклад, в котором связала многочисленные военные преступления во время конфликта в Ливии с деятельностью российских наемников из «группы Вагнера».