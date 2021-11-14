Отчет ОБСЕ: ВСУ обустраивают оборонные укрепления возле освобожденного села Старомарьевка в Донецкой области

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Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничетству в Европе (ОБСЕ)

В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая мониторит ситуацию на Донбассе, говорится, что Вооруженные силы Украины перешли реку Кальмиус и продвинулись возле Старомарьевки на 800 метров вперед.

Еще 26 октября «Бабель» со ссылкой на источники в Минобороны сообщал, что ВСУ вернули под контроль Киева село Старомарьевка в Донецкой области, но в пресс-центре штаба ООС тогда опровергли эту информацию.

Согласно данным отчета ОБСЕ № 265 от 11.11.2021, украинская армия все-таки продвинулась возле Старомарьевки.

«ОБСЕ обнаружила две недавно обустроенные системы траншей восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка) и к востоку от реки Кальмиус (по оценке, сооружены в период между 6 октября и 10 ноября)», — говорится в отчете.

Там беспилотник миссии зафиксировал работы по укреплению существующей 100-метровой системы траншей (вблизи ее восточной стороны они заметили рядом свежую землю и лопаты). По оценке ОБСЕ, эти три системы траншей принадлежат Вооруженным силам Украины.

«Две недавно обустроенные системы траншей восточнее реки являются продвижением вперед, что сократило расстояние между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований в этом районе с 1,7 километра до 900 метров», — отметили в отчете.

Также БПЛА СММ обнаружил понтонный мост через реку Кальмиус, состоящий из плавающих бочек для нефтепродуктов и деревянных досок поверх них.

Главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, который был советником уже бывшего министра обороны Андрея Тарана, отметил, что «нашей стране нужно гордиться мирным взятием под контроль Старомарьевки, но поскольку военные опровергли какое-либо продвижение в этом районе, очевидно, что копать траншеи и перебросить мост там могут только местные добровольцы сельской самообороны Старомарьевки».

Он отметил, что местным надоело, что их называют «серой зоной», и они решили защитить украинское село от провокаций российских оккупантов.