В Индии в округе Дели на неделю закрывают школы из-за загрязненного воздуха. У людей удушье и чешутся глаза

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Javed Sultan / Anadolu Agency via Getty Images

В Индии в округе Дели (куда входит и столица Нью-Дели) с понедельника, 15 ноября, закрывают школы и переводят обучение в онлайн-формат из-за загрязнения воздуха.

Об этом сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на премьер-министра правительства индийской столицы Арвинда Кеджривала.

Также с 15 ноября все чиновники будут работать из дома, а строительные работы будут запрещены на четыре дня. Это решение обусловлено токсичным смогом, который накрыл округ 5 ноября и держится до сих пор. Ограничения будут действовать неделю.

Жители округа жалуются на одышку и зуд в глазах. По данным Центрального совета по борьбе с загрязнением, на вечер 13 ноября индекс качества воздуха в Дели составлял 427 (норма от 0 до 50, уровень 400 означает, что загрязнение может вызвать рак легких и другие серьезные болезни).

Главные причины смога — массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после уборки осеннего урожая.