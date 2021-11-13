SpaceX успешно запустила на орбиту еще 53 спутника Starlink
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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SpaceX / Flickr
Американская компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon-9 вывела на орбиту Земли очередную партию из 53 спутников глобального интернет-покрытия Starlink.
Прямую трансляцию запуска ракеты компания вела на своей странице в Twitter.
Ракета со спутниками на борту отправилась в космос с космодрома в штате Флорида в 14:19 по Киеву.
Приблизительно через 10 минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на платформу беспилотного корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Что такое Starlink?
Проект SpaceX, начавшийся еще в 2015 году. По замыслу Маска на орбиту Земли выведут 12 тысяч спутников для создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с Земли и орбиты.
Каждый спутник будет покрывать круг площадью более 2 тысяч квадратных километров. Как уверяет SpaceX, скорость передачи данных через такой канал будет достигать 1 Гб/с. Маск планирует выручить в 2025 году от этого проекта более 30 миллиардов долларов.
- Спутники Starlink от компании SpaceX будут бесплатно раздавать Wi-Fi космическим туристам и профессиональным космонавтам.