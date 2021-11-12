Американский госсекретарь Блинкен: Катар будет представлять интересы США в Афганистане
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- Костя Андрейковец
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона и Катар договорились о создании секции Соединенных Штатов в катарском посольстве в Афганистане.
Об этом сообщает Reuters.
Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара сказал, что катарское посольство будет представлять дипломатические интересы США в Афганистане, а сам Катар будет государством-покровителем США, поскольку американская сторона не готова признавать талибов законным правительством Афганистана.
Посольство Катара будет оказывать некоторые консульские услуги гражданам США и афганцам, которые имеют специальные иммиграционные визы.
- 30 августа 2021 года войска США покинули Афганистан, после того как столицу Кабул взяли бойцы движения «Талибан». На следующий день президент США Джо Байден официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели с целью борьбы с терроризмом.
- Первые переговоры с талибами после захвата власти в Афганистане США провели 9 октября. На них обсуждали сдерживание экстремистских группировок, эвакуацию граждан США и гуманитарную помощь.