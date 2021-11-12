Американский госсекретарь Блинкен: Катар будет представлять интересы США в Афганистане

Новости

U.S. Embassy Moldova / Flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона и Катар договорились о создании секции Соединенных Штатов в катарском посольстве в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара сказал, что катарское посольство будет представлять дипломатические интересы США в Афганистане, а сам Катар будет государством-покровителем США, поскольку американская сторона не готова признавать талибов законным правительством Афганистана.

Посольство Катара будет оказывать некоторые консульские услуги гражданам США и афганцам, которые имеют специальные иммиграционные визы.