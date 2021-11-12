Российскому блогеру Илье Варламову не продлили запрет на въезд в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Служба безопасности Украины не продлила запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову. Запрет для него действовал с ноября 2016 года и теперь его срок закончился.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на ответ СБУ.
В спецслужбе заявили, что в случае определенных законодательством оснований, СБУ может принять необходимые меры в отношении Варламова. Это касается возможных визитов блогера в оккупированные Россией Крым и Донбасс.
- В начале ноября Варламов выпустил фильм об истории независимой Украины, который набрал 69 тысяч дизлайков. Фильм содержит элементы российской пропаганды и искажает историю, умалчивая факты вооруженной агрессии России против Украины. В украинском медиапространстве фильм вызвал возмущение.