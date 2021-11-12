ГБР вручило нардепу Гео Леросу подозрение за отказ опровергнуть клевету о брате главы ОП Андрея Ермака

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УНИАН

Внефракционному народному депутату Гео Леросу вручили сообщение о подозрении за невыполнение решения суда. Речь идет об отсутствии опровержения распространенной им информации о Денисе Ермаке.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Кроме подозрения, Леросу вручили ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое сегодня в 17:00 рассмотрят в Печерском суде. Информацию об этом обнародовал в соцсетях сам нардеп.

11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной информацию о Денисе Ермаке, распространенную Леросом в соцсетях, но последний не опроверг ее.

Речь идет о посте Лероса о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы «через своего брата барыжит государственными должностями». Денис Ермак тогда назвал обнародованное Леросом видео «нарезкой с вырванным контекстом» и подал на депутата в суд.

По данным ГБР, народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого возможности.