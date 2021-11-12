Spotify купит платформу аудиокниг Findaway. Среди ее партнеров — Apple, Google и Storytel
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Стриминговый аудиосервис Spotify договорился о покупке платформы для аудиокниг Findaway. Это позволит Spotify запустить в своем приложении раздел с книгами.
Об этом сообщают TechCrunch и The Verge.
Платформа Findaway была основана в 2004 году. Она распространяет аудиокниги на различные платформы и создает их. Среди партнеров Findaway компании Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks и другие.
Условия сделки и цена не раскрываются. Пока известно, что сделку закроют до конца 2021 года, а в начале 2022 года запланированы первые интеграции аудиокниг на Spotify.
Сервис планирует открыть доступ к аудиокнигам для всех своих пользователей — это около 381 млн человек. Для этого Spotify может запустить новые уровни подписки.
- Вероятно Spotify будет заключать и другие сделки, чтобы полноценной выйти на рынок аудиокниг. В мае 2021 года Spotify заключила партнерство со шведским сервисом Storytel, пользователи которого в некоторых странах смогли слушать книги на стриминговом сервисе.
- В июне Spotify представила свой аналог соцсети Clubhouse для голосового общения — платформу Greenroom.