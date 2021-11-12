Spotify купит платформу аудиокниг Findaway. Среди ее партнеров — Apple, Google и Storytel

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Стриминговый аудиосервис Spotify договорился о покупке платформы для аудиокниг Findaway. Это позволит Spotify запустить в своем приложении раздел с книгами.

Об этом сообщают TechCrunch и The Verge.

Платформа Findaway была основана в 2004 году. Она распространяет аудиокниги на различные платформы и создает их. Среди партнеров Findaway компании Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks и другие.

Условия сделки и цена не раскрываются. Пока известно, что сделку закроют до конца 2021 года, а в начале 2022 года запланированы первые интеграции аудиокниг на Spotify.

Сервис планирует открыть доступ к аудиокнигам для всех своих пользователей — это около 381 млн человек. Для этого Spotify может запустить новые уровни подписки.