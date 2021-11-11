Наезд на детей в Харькове: водителя Toyota арестовали, открыто производство

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Водитель внедорожника Toyota, который сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, арестован.

Как сообщает Офис генерального прокурора, в отношении 34-летнего водителя начато уголовное производство по статье о нарушении правил движения с причинением смерти или тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 286 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Прокуратура отмечает, что внедорожник сбил двух 13-летних детей (мальчика и девочку), когда те переходили дорогу на зеленый свет. Дети находятся в больнице.