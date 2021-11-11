В США зарегистрировали мировой рекорд — ребенок выжил после рождения на половине срока беременности

Новости

Twitter / We're meant to be

В США зарегистрировали мировой рекорд самых ранних родов. Ребенок выжил после рождения на 21 неделе беременности, что составляет половину необходимого срока в 40 недель.

Об этом пишет BBC.

Мальчик по имени Кертис родился в штате Алабама в июле 2020 года. Он весил всего 420 грамм. Теперь ему уже 16 месяцев.

У его матери, Мишель Батлер, 4 июля 2020 года начались схватки и ее сразу доставили в больницу. На следующий день она родила близнецов — Кертиса и ЦʼАсю. Девочка скончалась через день, но мальчик смог выжить. Врачи давали всего 1% шансов на выживание.

Выписали ребенка из больницы только в апреле 2021 года. Все это время он был в реанимации, три месяца — под аппаратом искусственной вентиляции легких. В течение этого времени его учили самостоятельно дышать и есть.

Мальчику до сих пор необходим специальный зонд для кормления и дополнительный кислород, однако медики утверждают, что он здоров.

Соответствующий рекорд признали в Книге рекордов Гиннесса. Кертис родился на 24 часа раньше предыдущего рекордсмена.