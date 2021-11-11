Apple тестирует функцию передачи данных после смерти пользователя. Выбрать можно до 5 «наследников»

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Apple запустила функцию Digital Legacy в бета-версии iOS 15.2. Она позволяет выбрать до пяти «наследников», у которых появится доступ к iCloud пользователя, когда он умрет.

Так, с помощью специального ключа у этих людей появится доступ к документам, фотографиям, покупкам и прочему, пишет The Verge. Однако сначала «наследники» должны предоставить Apple справку о смерти владельца аккаунта.

Для большего количества пользователей Apple эта функция станет доступна после полного запуска обновления. Однако сейчас не известно, в какой именно версии macOS будет эта функция.

Такую возможность компания начала тестировать после того, как в Apple годами поступали просьбы от родственников открыть им доступ к данным умершего человека. Однако конфиденциальность не позволяла это сделать.