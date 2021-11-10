Кабмин утвердил механизм выплаты задолженности пенсионерам с оккупированных территорий. Верещук обещает сделать это за два года

Новости

National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров утвердил механизм выплаты задолженности по пенсиям людям с оккупированных территорий Донбасса.

Соответствующее решение было принято на заседании 10 ноября.

Согласно механизму задолженность будет выплачиваться через специальную программу, которая будет предусмотрена в Пенсионном фонде. Для ее реализации необходимо 6,1 миллиарда гривен.

По состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде задолженность по выплате пенсий людям из оккупированного Донбасса составляет примерно 76,7 миллиарда гривен. Это касается тех, кто не зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо.

Также Кабмин установил механизм выплаты пенсий при смерти пенсионера на оккупированной территории.

Министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что для пенсионеров-переселенцев задолженность планируют погасить в течение двух лет.

«В органах Пенсионного фонда будет разработан механизм в соответствии с принятым постановлением, и ежемесячно к своей пенсии, которую они получают сейчас, будет начисляться этот долг в сумме, равный прожиточному минимуму», — пояснила она.

По ее словам, из 1,278 миллиона пенсионеров на оккупированном Донбассе только 630 тысяч зарегистрировались как переселенцы. В настоящее время вопрос верификации оставшихся там людей остается открытым. Для его решения нужно около 90 миллиардов гривен.

«Для этого есть проект закона (ведь это действительно очень большая сумма), который сейчас нуждается в доработке. Мы с министром социальной политики Мариной Лазебной взялись его доработать. Механизм погашения этой суммы выработаем законом», — подчеркнула Верещук.