Эффективность работы Нацагентства по предотвращению коррупции оценят трое международных экспертов. Кабмин утвердил состав комиссии

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил состав комиссии, которая оценит эффективность работы Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Независимую оценку проведут Джозеф Генглоф из США, Диана Курпниеце из Латвии и Лаура Стефан из Румынии.

Состав комиссии был утвержден на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Кто в составе комиссии?

Джозеф Генглоф — эксперт международной организации «Группы государств против коррупции» (ГРЕКО) в вопросах раскрытия финансовой информации государственными служащими, защиты прав обличителей, финансирования политических партий и других сфер. Он работал руководителем юридического управления генерального инспектора в Администрации соцобеспечения США. Был заместителем директора управления правительственной этики при правительстве США, а также работал старшим советником управления международных дел Министерства юстиции США.

Диана Курпниеце — старший консультант PricewaterhouseCoopers в Латвии. Эксперт-консультант ГРЕКО в вопросах предотвращения коррупции и подотчетности, финансирования политических партий и лоббизма. Она оценщик в Норвегии, Эстонии, Сербии и Армении. Возглавляла отдел предотвращения коррупции и отдел по связям с общественностью в латвийском бюро.

Лаура Стефан — международный эксперт по антикоррупционной реформе для ЕК, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН и других международных доноров. Являлась директором в Министерстве юстиции Румынии, экспертом и оценщиком ГРЕКО. Возглавляла Секретариат Международного антикоррупционного консультативного совета при Верховной Раде Украины.