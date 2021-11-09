Исследование: Ранний отход ко сну снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Robert Daly / Getty Images

Ученые выяснили, что отход ко сну между 22:00 и 23:00 улучшает здоровье сердца.

Об этом пишет BBC.

По мнению команды UK Biobank, этому способствует синхронизация сна с биоритмами организма человека. Исследование длилось шесть лет, в нем приняли участие 88 тысяч человек. Участники эксперимента в течение семи дней носили браслеты, которые фиксировали время засыпания и пробуждения.

В следующие годы добровольцы периодически проходили обследования. За это время у 3 тысяч участников исследования развились сердечно-сосудистые заболевания — как оказалось, большинство людей из этой группы ложились спать в полночь или позже. А те, кто засыпал между 22 и 23 часами, страдали от аналогичных болезней значительно реже.

Несмотря на это, исследователи отметили, что пока не могут сделать однозначный вывод о причинно-следственной связи. «Результаты нашего исследования позволяют предположить, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить работу часов организма, что может иметь неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистого здоровья», — сказал автор исследования из Эксетерского университета доктор Дэвид Планс.

Ученые предположили, что поздний отход ко сну мешает организму «увидеть утренний свет, благодаря чему происходит обнуление биологических часов». Это, в свою очередь, нарушает естественные биоритмы организма.